Фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд наділа джинсовий топ, який ледве приховував її пишні груди

Зірка порадувала новим сториз своїх шанувальників, пише Рoliteka.net.

Модель з'явилася в джинсовому короткому топі, що відкриває її ідеальні прес і підкреслює її великі форми.

Ебі робила селфы, закинувши довге чорне волосся набік.

Красуня зробила макіяж з акцентами на пухкі губи за допомогою глянцевої помади, а також на великі і красиві очі з пишними віями.

Рэтчфорд вирішила позагравати з шанувальниками. Вона розкрила очі і рот, а потім звела губи разом, у результаті вийшли "губи качечкою": "Як же це прекрасно!".

При цьому красуня виглядала чудово. Її гладку шкіру і гарну фігуру неможливо сховати.

Якщо б знаменитість опублікувала дане відео не в Сториз, то воно б зібрало сотні тисяч переглядів і лайків.

Нагадаємо, нещодавно Ебігейл Ретчфорд записала сториз, поставши в чорному мереживному ліфчику, з якого випирали величезні груди.

Не можна не помітити пружний прес і тонку талію Ретчфорд.

При цьому на зірці були чорні легінси, які обтягнули її розкішну п'яту точку.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в одних штанях, притримуючи соковиті форми однією рукою. Доповнює образ елегантний капелюх.

На іншому знімку модель позує абсолютно без нічого і в одному рушнику з окулярами. Апетитні форми Ретчфорд вирішила прикрити подушкою.

Знімки також були оприлюднені в Сториз, через це користувачі не могли висловити думку відкрито.

Нагадаємо, Ретчфорд позувала в одній мереживній білизні, виваливши на камеру свої апетитні «дари природи». Зірка лежала на ліжку, демонструючи ідеальне тіло.

Ебі прочинила губи і поклала руку з довгими нігтями собі на лоб. Вона подивилася в камеру. Фото вийшло спокусливим.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в одному корсеті і чорних панчохах, елегантно вмостившись на кріслі. Уточнимо, що доповнює образ дівчини макіяж в тон і туфлі на підборах.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.