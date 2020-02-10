Зірка мережі з'явилася на людях з чоловіком

Світська левиця, телеведуча і багатодітна мати Кім Кардашьян опублікувала нове фото з церемонії "Оскар"

Зірка постала перед публікою в об'ємній вечірній сукні, пише Politeka.net.

Красуня- артистка сяяла перед церемонією або вже на одному з афтепаті в сукні, поділ якої, був буквально "усипаний" повітряними мереживами. Крім того, у вбрання була корсетна основа, яка вигідно підкреслила об'ємні груди моделі.

Кім позувала зі своїм чоловіком, виконавцем Каньє Вестом, фолловери зірки відзначили, що її чоловікові дуже "пощастило з такою красунею".

Крім іншого, фани світових знаменитостей також відзначили вид Кім в наряді ззаду, а також "вдалий" мейк американки вірменського походження. Під публікацією також маса коментарів про привабливість артистки і її "неймовірні жіночні форми"

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян показала форми в платті з оксамиту пісочного кольору. Знаменитість розпустила довге темне волосся, а на її обличчі явно помітний яскравий макіяж.

Зірка обрала стильні окуляри. Крім сукні, на ній були темні босоніжки.

Також Кім показала шанувальникам і своїх підрослих дітей - вони були в забавних світлих костюмах.

Нагадаємо також, що Кім Кардашьян похвалилася фігурою в маленьких трусиках, натягнувши їх вище стегон. Зірка сиділа на сходинках в спокусливому топі, який підкреслює її розкішні груди.

Красива шкіра і довга косичка добре виглядають на фотографії.

Зірка втягнула живіт і дивиться вдалину, де видніється море або океан, а також дахи будинків і пальми.

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