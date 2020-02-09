Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян" влаштувала гаряче шоу на камеру
Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури: 95-63-105. У неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.
Як стверджує Квітко, вона ніколи не робила пластичних операцій. Втім, багато з шанувальників піддають це твердження під сумнів.
Анастасія Квітко користується успіхом у сильної половини людства, і це не дивно, адже кожен її знімок в блозі Instagram викликає справжній фурор.
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До речі, останнім часом гарячих знімків в її записі стає все більше. Свіжим кадром Квітко не на жарт завела мережа - дівчина показала свою п'яту точку у всій красі. Кадр вийшов по-справжньому спекотним, адже модель позує лише у відвертому вбранні пісочного відтінку, яке вигідно підкреслило її апетитні форми.
Короткий топ і облягаючі штани зробили її фігуру воістину спокусливою і спекотною. Ефектний повсякденний лук завершують яскравий макіяж і гарні прикраси.
На жаль шанувальники не мають можливості прокоментувати її пікантний облаз, адже красуня опублікувала його у своєму Сторіз.
Також раніше повідомлялося, що у своїх сторіс Квітко опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою вражаючу груди.
Модель регулярно радує своїх шанувальників гарячими кадрами. На цей раз Настя похвалилася своїми розмірами на камеру.
Одягалася соковита модель в чорний топ, з якого ледь не вистрибнули її неосяжні "кулі". Для більш пікантного кадру вона спустила кофту з плеча, щоб бажаючі розгледіли побільше.
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