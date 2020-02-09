Анастасия Квитко, которую называют "российской Кардашьян" устроила горячее шоу на камеру

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры: 95-63-105. У нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Как утверждает Квитко, она никогда не делала пластических операций. Впрочем, многие поклонники подвергают это утверждение сомнению.

Анастасия Квитко пользуется успехом у сильной половины человечества, и это не удивительно, ведь каждый ее снимок в блоге Instagram вызывает настоящий фурор.

К слову, в последнее время горячих снимков в ее аккаунте становится все больше. Свежим кадром Квитко не на шутку завела сеть - девушка показала свою пятую точку во всей красе. Кадр вышел по-настоящему жарким, ведь модель позирует лишь в откровенном наряде песочного оттенка, которое выгодно подчеркнуло ее аппетитные формы.

Короткий топ и облегающие штаны сделали ее фигуру поистине соблазнительной и жаркой. Эффектный повседневный лук завершают яркий макияж и красивые украшения.

К сожаленю поклонники не имеют возможности прокомментировать ее пикантный облаз, ведь красотка опубликовала его в своем Сториз.

Также ранее сообщалось, что в своих сторис Квитко опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую грудь.

Настя Квитко похвасталась своими размерами на камеру.

Облачилась сочная модель в черный топ, из которого едва не выпрыгнули ее необъятные "шары". Для более пикантного кадра она приспустила кофту с плеча, чтобы желающие разглядели побольше.

Напомним, что раздетая русская Кардашьян посветила неприлично большими прелестями на камеру

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.