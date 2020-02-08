Інстаграмна діва Анастасія Кивитко, за видатні форми яка отримала прізвисько «російської Кардашьян» показала гаряче фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує у відвертій мереживній білизні чорного кольору, що підкреслює її розкішні форми. Дівчина не дивиться в кадр, а сам знімок зроблений знизу.

За короткий час спокусливе фото набрало понад 45 тисяч відміток «мені подобається», при цьому прихильники засипали Квітко захопленими відгуками.

«Яка ти гаряча», «Моя королева», «Це фото найвдаліше», «Фото - вогонь», «готовий дивитися на це вічно», «сяєш як сонце», «гарна кішечка – люблю тебе» - пишуть в мережі.

Раніше красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в неймовірно спокусливій образі. Настя позувала, сидячи на диванчику в ресторані. На ній біле плаття, яке "тісно" обтянуло завидні принади. Зона декольте не вразить хіба що сліпого. А від тонкої талії і широких стегон зірки може піти обертом голова.

Квітко підняла руки вгору, відкриваючи погляду прихильників прекрасний вид на її неосяжні "пагорби". Публіка гідно оцінила жест инстадивы, поставивши всього за кілька годин більше 60 тисяч лайків. Фанати російської Кардашьян засипали її компліментами, порівнюючи з ангелом, то з богинею.

"Прекрасний ангел💕"

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.