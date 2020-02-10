Зірка реаліті-шоу, світська левиця Кім Кардашьян порадувала шанувальників новим образом

Фото з незвичайним яскравим макіяжем модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Жінка розповіла, що була натхненна роботою з британським оглядачем краси.

«Цей образ дійсно підштовхнув мене до бажання спробувати нові образи в цьому році! Я люблю зустрічати супер талановитих художників і отримувати можливість працювати з ними після захоплення їхньою роботою в Instagram», - розповіла Кім.

На знімку Кардашьян постала в білому халатику, який вона спустила з плечей, оголивши декольте. Зірці зробили стриману зачіску і яскравий макіяж з незвичайними стрілками. За кілька годин фото набрало 1,6 млн лайків.

«Ти і Ніккі ідеальні разом. Боже мій», «Це виглядало так приголомшливо на тобі!! Я так схвильований, хочу побачити, що принесе 2020 рік», «Це мій улюблений образ за довгий час», «Вау», «Муза», «Нічого собі. Цей образ дуже сильно вам підходить, «не можу дочекатися, щоб побачити новий гламурний образ від вас», «Королева», «Виглядає як Клеопатра», - пишуть шанувальники Кардашьян.

Пізніше світська левиця опублікувала ще одну серію знімків з Лондона. На нових фотографіях вона постала з цим макіяжем у спокусливій чорній сукні з глибоким декольте, підкресливши свої пишні форми. Костюм виявився настільки коротким, що оголив широкі стегна Кардашьян. На ногах зірки красувалися туфлі з плетінням у грецькому стилі.

Варто відзначити, що вибір взуття не припав до смаку багатьом шанувальникам. Вони помітили, що плетіння занадто передавило ноги Кардашьян, в результаті чого її нога виглядала непривабливо.

У Лондоні 39-річна Кардашьян була зі своїм чоловіком Каньє Вестом.

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