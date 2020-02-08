Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, опублікувала незвичайний пост

Зірка веде активне життя в соціальних мережах, пише Politeka.net. Найчастіше красуня публікує відверті знімки без білизни або тільки в ній, в купальнику або коротких топах і так далі. В цей раз знаменітість вирішила здивувати своїх підписників.

Красуня виставила відфотошоплений знімок, на якому вона позує біля машини, стоячи ніби на хмарах.

Дівчина постала в настільки відвертому гольфі, що слова вже не влізуть. Він виділив її значні форми. Також Кім була в брюках-кльош з принтом зі зміїної шкіри.

На знаменитості - дута чорна куртка, вона злегка спустила її з плечей.

Кім зробила високий хвостик, рівне волосся торкнулося її шиї.

Завершили стильний образ великі темні окуляри.

Кардашьян вирішила не підписувати фотографію, поставивши смайлик у вигляді хмарки.

За вісім годин пост Кім зібрав лайки більше одного мільйона користувачів мережі.

"Вона літає, літає", "чому це так смішно», «я дійсно сподіваюся, що вас взламали, тільки це все пояснює», «у вас є стільки грошей, що ви ганяєте на небі!», «Боже, я думала, що це вже некролог!», "хейтеры скажуть, що це фотошоп", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувала в одній нижній білизні, сидячи на колінах у дзеркала.

Вона витягла спинку, роблячи селфі на телефон.

Довга туга косичка, яку Кім спустила з плеча, завершила образ.

Дівчина дивилася на телефон, опустивши очі, і продемонструвавши довгу рівну стрілку на повіці.

Нагадаємо, Кім Кардашьян опублікувала домашнє фото, на якому вона стоїть в кухні у приспущених спортивних штанях сірого кольору, з-під яких видніються спортивні трусики.

Також Кардашьян не спромоглася надіти футболку і продемонструвала свої принади на камеру в спортивному бра в тон трусиків. Домашній образ зірка доповнила білими масивними кросівками.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян зробила селфі з відомою сестрою Кайлі Дженнер.

На знімку дві знамениті красуні притиснулися один до одного.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.