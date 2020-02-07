Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, представила свій бренд стягуючої білизни

Зірка розмістила фото і відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

Зірка представила білизну на моделях різного статури. Сама при цьому пишногруда співачка постала в обтягуючому гольфі і спідниці, з тканини схожою на шкіру. Остання була незвичайного крою - з гармошкою в області талії і стегон.

Гольф і спідниця підкреслили вражаючі груди і стегна зірки.

Хвилясте волосся Кім розпустила і закинула їх набік. В одному з кадрів Кардашьян зробила губи качечкою: "Нічого собі яка красуня".

В пості знаменитість розповіла про колекцію ліфчиків і іншого нижньої білизни, та аксесуарів. За словами Кім, колекція з'явилася у продажу в американських магазинах.

За 10 годин пост знаменитості зібрав майже мільйон лайків. Користувачі мережі пораділи за Кім і привітали, а також подякували і написали масу компліментів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян зробила фото на білих простирадлах.

Вона одягла незвичайний чорний наряд і розкинула темне хвилясте волосся.

Кім зробила фірмовий макіяж: підвела очі стрілками, виділила вилиці і брови, а також прикрасила губи олівцем і помадою коричневого відтінку.

За дев'ять годин пост Кім зібрав понад 1,5 мільйони лайків та багато коментарів.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян одягла білу перуку, рекламуючи нові відтінки тіней з металевим ефектом. Вона приміряла відповідний наряд, який спокусливо підкреслив її пишні форми.

Зірка красувалася в боді з високим горлом і вирізами на стегнах, яке доповнили босоніжки зі шнурівкою.

Яскравий макіяж з використанням вже згаданих тіней, а також довге біле волосся - виглядали чудово.

Нагадаємо, Кім Кардашьян була одягнена в золотистий латексний костюм, чудово обтягуючий її пишні форми. За короткий час пост блоггерши встиг набрати понад мільйон лайків. Прихильники світської левиці залишають в коментарях захоплені відгуки на її фото.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.