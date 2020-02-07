Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, представила свій бренд стягуючої білизни 

Зірка розмістила фото і відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

Зірка представила білизну на моделях різного статури. Сама при цьому пишногруда співачка постала в обтягуючому гольфі і спідниці, з тканини схожою на шкіру. Остання була незвичайного крою - з гармошкою в області талії і стегон. 

Гольф і спідниця підкреслили вражаючі груди і стегна зірки. 

Хвилясте волосся Кім розпустила і закинула їх набік. В одному з кадрів Кардашьян зробила губи качечкою: "Нічого собі яка красуня".

Популярні новини зараз

Каменських показала, що витворяє прямо в машині, приспустивши светр: "А що робиш руками внизу?"

Кравець з «Кварталу 95» втратила головну роль і приголомшила причиною: «Раптово волосся...»

Каменських в коротких шортах засвітила зайве в спортзалі: "Без макіяжу зовсім не красуня"

Коронавірус обвалить українську економіку: на гривню чекає катастрофа, "як в 2008 році..."
Показати ще

В пості знаменитість розповіла про колекцію ліфчиків і іншого нижньої білизни, та аксесуарів. За словами Кім, колекція з'явилася у продажу в американських магазинах. 

За 10 годин пост знаменитості зібрав майже мільйон лайків. Користувачі мережі пораділи за Кім і привітали, а також подякували і написали масу компліментів. 

Нагадаємо, Кім Кардашьян зробила фото на білих простирадлах. 

Вона одягла незвичайний чорний наряд і розкинула темне хвилясте волосся.

Кім зробила фірмовий макіяж: підвела очі стрілками, виділила вилиці і брови, а також прикрасила губи олівцем і помадою коричневого відтінку. 

За дев'ять годин пост Кім зібрав понад 1,5 мільйони лайків та багато коментарів. 

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян одягла білу перуку, рекламуючи нові відтінки тіней з металевим ефектом. Вона приміряла відповідний наряд, який спокусливо підкреслив її пишні форми.

Зірка красувалася в боді з високим горлом і вирізами на стегнах, яке доповнили босоніжки зі шнурівкою.

Яскравий макіяж з використанням вже згаданих тіней, а також довге біле волосся - виглядали чудово. 

Нагадаємо, Кім Кардашьян була одягнена в золотистий латексний костюм, чудово обтягуючий її пишні форми. За короткий час пост блоггерши встиг набрати понад мільйон лайків. Прихильники світської левиці залишають в коментарях захоплені відгуки на її фото.

View this post on Instagram

Wow! Thank you to everyone who showed up to @Nordstrom for the launch of @skims today in store and online! The success of the products and the brand is because of you - and my team and I are so incredibly grateful. Our @skims Solutionwear, Fits Everybody bra and underwear collection, boob tape, nipple covers and waist trainers are now officially available at select stores across the US and at Nordstrom.com. We will be adding more stores and new products each month so be sure to follow @skims for all updates - you won’t want to miss out. When shopping @skims at @nordstrom be sure to share photos and your experience with us online. We will repost all of the best content. Thank you again!!! #skimsnordstrom🙏🏽💕

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.