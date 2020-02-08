40-річна Кортні Кардашян, яка любить демонструвати своє тіло, показала нове фото в незвичайному образі
Відома американська модель, світська левиця і рідна сестра Кім Кардашьян Кортні, яка прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, а також має свій бізнес, обожнює привертати до себе увагу публіки, пише Politeka.net
40-річна красуня часто знімається в яскравих фотосесіях для реклами власного бренду, а також демонструє своїм шанувальникам знімки з повсякденного життя. На цього разу зірка показала в мережі нове фото, зроблене в незвичному для неї образі - діловому.
Для цього Кортні одягла шкіряні штани, жакет і топ одного кольору.
Померла популярна акторка-красуня, зоряний чоловік залишився вдівцем: «згоріла на очах»
Гнучка екс-Nikita без білизни впустила принади в шпагаті: "Пантера, вогнище"
Головне за ніч: стрибок гривні, підвищення пенсійного віку і мовний скандал на ТБ
В оселі українців почнуть проникати без поліції та дозволу: що задумали в Раді
Волосся моделі розпущені, а на її обличчі легкий макіяж. Шанувальники в захваті від нового знімка Інста-діви і засипали її величезною кількістю компліментів і лайків.
Звернемо увагу, що кількість передплатників Кортні Кардашян вже перевалило за 86 мільйонів і продовжує стрімко зростати.
Раніше ми писали, зухвала красуня Кортні Карадшьян показала, як спокусливо грає на піаніно.
Моель одягла широкі темні брюки і червоно-чорний мереживною топ, з якого ледь не вивалюється груди, а на руки вона одягла прозорі чорні рукавички до ліктів. Її волосся розпущене і трошки розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.
Однією рукою Кортні тримає кілька аркушів паперу, а другу поклала на піаніно.
Шанувальники прийшли в невимовний захваті від кадру і засипали її компліментами в коментарях. За добу фотографія набрала більше мільйона відміток «мені подобається», при цьому кількість передплатників у Instagram-діви стрімко зростає.
Нагадаємо, гаряча Кардашьян показала розкішну фігуру в чорному латексі: всі сестри обзавідуются
Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян дала жару в ультраміні: утерла ніс 20-річним
Також Politeka писала, що спекотна сестричка Кардашьян завела мережа пікантним фото без одягу: божественно гарна