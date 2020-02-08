Старша з сестер Кардашян показала незвичайне фото в мережі

40-річна Кортні Кардашян, яка любить демонструвати своє тіло, показала нове фото в незвичайному образі

Відома американська модель, світська левиця і рідна сестра Кім Кардашьян Кортні, яка прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, а також має свій бізнес, обожнює привертати до себе увагу публіки, пише Politeka.net

40-річна красуня часто знімається в яскравих фотосесіях для реклами власного бренду, а також демонструє своїм шанувальникам знімки з повсякденного життя. На цього разу зірка показала в мережі нове фото, зроблене в незвичному для неї образі - діловому.

Для цього Кортні одягла шкіряні штани, жакет і топ одного кольору.

Волосся моделі розпущені, а на її обличчі легкий макіяж. Шанувальники в захваті від нового знімка Інста-діви і засипали її величезною кількістю компліментів і лайків.

Звернемо увагу, що кількість передплатників Кортні Кардашян вже перевалило за 86 мільйонів і продовжує стрімко зростати.

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Моель одягла широкі темні брюки і червоно-чорний мереживною топ, з якого ледь не вивалюється груди, а на руки вона одягла прозорі чорні рукавички до ліктів. Її волосся розпущене і трошки розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

Однією рукою Кортні тримає кілька аркушів паперу, а другу поклала на піаніно.

Шанувальники прийшли в невимовний захваті від кадру і засипали її компліментами в коментарях. За добу фотографія набрала більше мільйона відміток «мені подобається», при цьому кількість передплатників у Instagram-діви стрімко зростає.

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