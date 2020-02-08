Відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок
В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімки актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».
Як передає Politeka.net, актриса у своїх сторіс опублікувала знімок, на якому позує без бюстгальтера.
Актриса досить часто ділиться знімка зі своєї юності і цей раз не став винятком. Андерсон з'явилася на кадрі в одній лише капелюшку, якою вона спробувала прикрити свою шикарні груди.
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Але, як гаряча блондинка не намагалася це зробити, у неї нічого не вийшло. П'ятий розмір ніяк не хотів ховатися за головним убором.
Варто відзначити, що Андерсон досить частина радує шанувальників знімками з 90-х.
Нещодавно вона опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі, випнувши свою груди назовні.
На актрисі також були сонцезахисні окуляри, вона дивиться в бік, волосся розпущене, а груди, здається, ось-ось вислизне з костюма.
Нагадаємо, в 1990 році вона була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називається «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки обкладинки, але і на вкладені у видання постери.
У той же період Памела Андерсон зважилася на операцію по зміні розміру свого бюста. Спочатку вона збільшила груди 4-го розміру, але незабаром змінила його на 5-й.
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