Російська артистка Евеліна Бледанс поділилася знімком з сином

На фото, зробленому на пляжі в Таїланді, Евеліна позує в купальнику, пише Politeka.net.

Російська знаменитість постала в зеленому бікіні, яке підійшло її красивій фігурі. Своє руде волосся красуня закинула на бік.

При цьому зірка стояла на колінах, обнявши сина, Семена.

Хлопчик стоїть у капелюшку і плавках, також дивиться в камеру і посміхається.

Позаду них видніється вода, дерева і пісок.

В одному з попередніх постів зірка розповіла, що Семен впав на фізкультурі в школі, поламав окуляри і розсік брову. Медики оглянули дитину і виписали укол від правця, так як прийшов час, адже хлопчикові виповнилося сім років.

В новому пості артистка розповіла, що пригода в школі нагадала їй про вакцинації.

"Спори правця можуть виявитися в будь-якому самому несподіванному місці! Це не страшно - спочатку зробили укол супрастину, потім саме щеплення в стегно. Будьте здорові, рідні!", - написала Бледанс.

За дві години пост актриси зібрав понад 17 тисяч лайків та багато коментарів.

"Яка ж красива матуся у хлопця 😍", "Як я вами захоплююся Евеліна )))Ви хороша мама і швидше за все чудова людина )))...", "Ох, ця бледанс красуня!❤️", "Щеплення звичайно спірне питання, завжди треба думати про наслідки. Не хворійте🙏🏻. Будьте здорові❤️", "Як Сьомочка сьогодні почувається 🤔", "Дівчинка без віку)))👌", "дуже сильно Красоточка)))) Браво!!!!", "Ви - шикарна жінка❤️, турботлива мама🤗, смілива👍, несете у світ любов до особливих дітей❤️...", "Він такий гарненький. Спасибі Вам за мужність і приклад для інших матерец!!!", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Евеліна Бледанс постала в дуже короткому блискучому платті.

На ногах зірки були босоніжки на високих підборах.

Глибоке декольте наряду підкреслило груди актриси, а довжина дозволила насолодитися стрункими рівними ніжками.

Нагадаємо також, що Бледанс зробила селфі, прикрившись ковдрою і виставивши вперед ноги. Цікаво, що темою поста став фільм "Залізна леді", який актриса вирішила порадити шанувальникам.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

Як повідомляла Politeka, новий коханий Евеліни Бледанс годиться їй в сини: опубліковано фото.

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