Відома російська ведуча Анфіса Чехова показала пишну фігуру в розкішному вбранні і заінтригувала прихильників несподіваним одкровенням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Довго думала, яке фото поставити на заголовне в каруселі🙈 Як думаєте, я зробила правильний вибір? А взагалі, виявила парадокс, у шафі купа речей, а я не вилажу з цих брюк. Светри тільки міняю☺️ Але ось цей, тоненький білий, невинний, безсумнівно найулюбленіший❤️»,- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Чехова позує в брюках і елегантною кофті, яка підкреслює її пишні форми.

«дуже йдуть вам», «виглядаєш чудово!і штани тличные!молодчинка!красуня!», «ти вогонь», «Ось це я розумію,у що б не одяглася , не вдало ,вдало ,все одно видно ,що шикарні жінка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома російська телеведуча Анфіса Чехова розповіла, чим займається вже довгий час.

Зірка розмістила фото в Instagram, на якому стоїть в цікавій позі. Телеведуча нагнулася, доторкнувшись рукою до щиколотці, а другу руку вона підняла вгору.

При цьому ззаду російської знаменитості знаходиться чоловік, який допомагає Анфісі робити вправу, взявшись за її долоню.

Позує Чехова в обтягуючому спортивному костюмі, на килимку. Зірка виглядає задоволеною і невимушеною.

В пості телеведуча розповіла, що продовжує займатися йогою, проте рідко викладає фото про це.

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