Российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась фигурой в своем Инстаграм

В новом посте артистка опубликовала фото в платье бежевого оттенка, пишет Politeka.net.

Российская знаменитость стояла к фотографу спиной, чтобы тот запечатлил ее эффектный вид сзади.

В частности, платье имеет большой разрез на спине, благодаря которому заметен, по всей видимости, фиолетовый купальник. Завязочки платья длинные, поэтому касаются спины телеведущей. Также можно разглядеть татуировку на затылке, когда Анфиса приподнимает свои длинные волнистые волосы. Стоит отметить, что волосы трепал ветер, что немного мешало знаменитости.

В посте Чехова рассказала, что волосы у нее нарощенные и мастера поработали над прической хорошо. Также телеведущая подлилась стихом собственного сочинения:

"Каждый из нас уникальный сосуд,

Внутри которого дремлет Бог.

Нас не накажут и не спасут,

Мы сами себе выбираем срок".

За два часа пост звезды собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Мастера своего дела!!! И по фото не понятно, что это наращивание!!! Вам тааааак идет❤️", "Очень естественно и красиво", ""Шикарные волосы, я тоже думала, что это ваши 👍", "Какие красивые фото! Вы прекрасны 😍😍", "Так шикарно! Очень и очень красиво👏👍😍❤️", "🤩 простота, граничащая с гениальностью 👏👏👏", "😍Сколько тепла в этих фото", "Девочки - волшебницы! ❤️", "Красиво 👍💯🔥", "Шикарные волосы получились👍", "Я бы ни за что на свете не подумала бы, что они нарощенные. Так естественно! Шикарно!", "Стихомысли - это хорошо , но когда будет фото в купальнике , Анфиса ? 😘", "Очень шикарная модель", "Божественная Вы женщина, милая Анфиса😊🙏💐💐💐", "Секси 💞", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова поделилась с поклонниками, что ее часто называют «уютной». И ей этот комплимент нравится намного больше, чем когда ее называют красивой, сексуальной, милой и интересной.

По ее мнению, «уютная» означает родная и добрая.

«Да, я бываю такой...Если меня не злить» - призналась звезда.

Напомним, что Анфиса Чехова ошарашила домашним фото в халатике и босиком.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Анфиса Чехова рассказала про «шалости» мужчин.

Также Politeka писала о том, что Анфиса Чехова оказалась над пропастью в космическом наряде.