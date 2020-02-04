Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, похвалилася неймовірними формами в облягаючому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує у відвертому спортивному вбранні, що підкреслює її розкішні форми. Особа дівчина вирішила прикрити великими окулярами.

Її шанувальники буквально «розсипалися» в коментарях під знімком моделі.

«Неможливо відірвати погляд», «Яке тіло», «Божественно», «ось це вогонь тіло», «готовий дивитися на це вічно», «сяєш як сонце», «гарна кішечка – люблю тебе», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардаш'ян через її розкішні форми, розбурхала зовнішнім виглядом у вузькому платті.

Красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в неймовірно спокусливій образі. Настя позувала, сидячи на диванчику в ресторані. На ній біле плаття, яке "тісно" обтянуло завидні принади. Зона декольте не вразить хіба що сліпого. А від тонкої талії і широких стегон зірки може піти обертом голова.

Квітко підняла руки вгору, відкриваючи погляду прихильників прекрасний вид на її неосяжні "пагорби". Публіка гідно оцінила жест инстадивы, поставивши всього за кілька годин більше 60 тисяч лайків. Фанати російської Кардашьян засипали її компліментами, порівнюючи з ангелом, то з богинею.

"Прекрасний ангел💕"

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережу.

Також Politeka писала, що російська Кардаш'ян показала непристойне місце крупним планом.