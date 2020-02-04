Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась невероятными формами в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в откровенном спортивном наряде, который подчеркивает ее роскошные формы. Лицо девушка решила прикрыть большими очками.

Ее поклонники буквально «рассыпались» в комментариях под снимком модели.

«Невозможно оторвать взгляд», «Какое тело», «Божественно», «вот это огонь тело», «готов смотреть на это вечно», «сияешь как солнце», «красивая кошечка – люблю тебя», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян из-за ее роскошных форм, взбудоражила внешним видом в узком платье.

Красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в невероятно соблазнительном образе. Настя позировала, сидя на диванчике в ресторане. На ней белое платье, которое "тесно" обтянуло завидные прелести. Зона декольте не впечатлит разве что слепого. А от тонкой талии и широких бедер звезды может пойти кругом голова.

Квитко подняла руки вверх, открывая взгляду поклонников прекрасный вид на ее необъятные "холмы". Публика по достоинству оценила жест инстадивы, поставив всего за несколько часов более 60 тысяч лайков. Фанаты русской Кардашьян засыпали ее комплиментами, сравнивая то с ангелом, то с богиней.

"Прекрасный ангел💕"

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.