Как у модели получилось влезть в это платье?

Модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян из-за ее роскошных форм, взбудоражила внешним видом в узком платье

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в невероятно соблазнительном образе. Настя позировала, сидя на диванчике в ресторане. На ней белое платье, которое "тесно" обтянуло завидные прелести. Зона декольте не впечатлит разве что слепого. А от тонкой талии и широких бедер звезды может пойти кругом голова.

Квитко подняла руки вверх, открывая взгляду поклонников прекрасный вид на ее необъятные "холмы". Публика по достоинству оценила жест инстадивы, поставив всего за несколько часов более 60 тысяч лайков. Фанаты русской Кардашьян засыпали ее комплиментами, сравнивая то с ангелом, то с богиней.

"Прекрасный ангел💕"

"Красивая богиня😍"

"Выглядит мощно 💜"

"Красота и изгибы в узком платье. 😱😍"

"❤️ всегда впечатляюсь все больше с каждой картиной"

Ранее мы сообщали, Настя ошеломила фанатов, покрутив шикарной "пятой точкой" перед объективом. Она записала рекламный ролик для одного из производителей напитков. Так, модель прогуливалась по торговому центру, - вид сзади поистине впечатляет. Красотка обтянула свое главное достоинство (с которым она смело может посоревноваться с самой Ким) в брюки бежевого цвета.

Также мы рассказывали, Квитко похвасталась аппетитным бюстом в коротеньком белом платье. Кажется, она с трудом уместила огромных "близняшек" в маленькое платье, так как они так и норовят "выпрыгнуть" из него.

До этого мы писали, что русская Кардашьян посветила пленительными формами в крохотном бикини. Девушка позировала лежа, выставив напоказ все самые сочные места. От таких изгибов можно смело терять рассудок. На Насте купальник ьемно-синего цвета с белой каймой - правда, он практически ничего не прикрывает.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.