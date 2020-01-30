Екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол влаштувала гарячі танці на пляжі

Розкішна модель похвалилася ідеальною фігурою в відрядному купальнику, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Спекотне відео Свейнпол опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість блищала в купальнику з принтом, схожим на окрас зебри.

Купальне вбрання підкреслило пружні сідниці зірки, її груди і тонку талію.

Модель красиво танцювала в такт музики і виглядала щасливою - неможливо відірватися.

Завершували образ знаменитості червона пов'язка на голові, великі сережки-кільця і браслети.

"Відкрийте для себе силу тебе, мене і нас. Святкуйте єдність, яка пов'язує нас усіх. Ямайка, де серце її народу і заразливий ритм розкривають магію і душу цієї легендарної нації #iandi #riseup up @tropicofc", - підписала спекотне відео модель Victoria’s Secret.

За 17 годин пост моделі зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали Кендіс прекрасним ангелом і фантастичною дівчиною.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол покрасувалася практично повністю роздягненою - якщо не вважати, що її струнку фігуру прикрашали тільки пара тонких шнурочків і було видно низ, ймовірно, купальника.

Модель продемонструвала всі переваги своєю неймовірноъ, як вважае багато хто з шанувальників, фігури, повернувшись спиною до об'єктиву. Варто відзначити, що трусики, які були на манекенниці - просто мініатюрні.

Раніше ми писали, що екс-ангели Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол та Адріана Ліма знялися в ефектній фотосесії.

Стрункі красуні приміряли темну мереживну білизну, на їхніх обличчях був незвичайний яскравий макіяж, а тіла - обвила прозора сітка-плаття.

Зірки світового подіуму настільки гарні в спільній роботі, відзначають шанувальники в мережі, що фото "ризикує стати одними з кращих в індустрії.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол позувала в яскравому бікіні і масивних чоботях.

Волосся зоряної красуні підібрали у високий хвіст, Кендіс впевнено дивилася в камеру, стоячи в півоберта.

Нагадаємо, ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, безсоромна ангел Victoria’s Secret засвітила «вишеньки» в екстремальному бікіні: яскравий кадр

Також Politeka інформувала, що звезды Victoria’s Secret показали найсоковитіші місця в прозорій сітці: «це треба бачити»