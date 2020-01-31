Популярна модель Ірина Шейк опинилася на обкладинці "Vogue"

Відповідне фото зірка розмістила в своєму Instagram, пише Politeka.net. На знімку Ірина позує в піджаку незвичайного крою на голе тіло.

На російській красуні надіта великий капелюх, поля якого звисають з плечей. На шиї - пов'язка, що трохи блищить. Виглядає модель абсолютно незвично. На ній немає макіяжу, а волосся розпущене.

"Моя друга обкладинка для березневого номера", - підписала знімок Шейк.

За годину пост зібрав близько 68 тисяч лайків і багато коментарів, як російськомовних, так і від іноземних користувачів.

"Чому ви не старієте", "Ірина!!! Ви-приголомшлива😍 Нереальна краса нашої країни🔥🔥🔥💋😘🤗❤️❤️❤️", "Королева", "Коза", "Шах і Мат, хлопці✨✨✨🇷🇺", "Mmm...", "Ірина = жіночність, сексуальність, недоступність і краса💓 дуже красиво🌟", "Люблю тебе", "Люблю цей наряд і ваш сильний погляд! Як завжди шикарна ❤️", "Гарна бабуся Іра", "Бомба", " Красуня", "Вона - найкраща", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ірина своїм впевненим знаменитим кроком пройшлася по подіуму, чим порадувала своїх шанувальників по всьому світу.

Під фото сотні коментарів – захоплені фани всіляко вихваляють Шейк, пишуть, що вона «єдина у своєму роді» і просто справжній «діамант» модної індустрії.

На Ірині був витончений світлий з чіткими лініями швів міні-корсет – варіація сукні, імовірно, яка трохи просвічувала. Волосся манекенниці зібрали, макіяж для моделей, що презентують колекцію, був визначений як непомітний.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк відверто розповіла про свої переживання після розлучення з Бредлі Купером.

"Я думаю, нам дуже пощастило пережити те, що було між нами», - зазначила дівчина.

Модель підкреслила, що всі, хто покидає її життя, залишають його безповоротно, вона рве всі зв'язки з цими людьми. При цьому, на переконання Шейк, насправді вона добра і чуттєва людина.

Нагадаємо також, що Ірина Шейк зізналася, що в підлітковому віці не відрізнялася привабливістю. Однокласники дражнили її "фанерою", оскільки вона була занадто худою

Нагадаємо, невгамовна Ірина Шейк засвітила зайве в шкіряній білизні: «заведе будь»

Як раніше повідомляла Politeka, спокуслива Ірина Шейк розсунула ноги прямо на підлозі: "такий кадр зігріє будь-якого чоловіка"

Також Politeka інформувала, що Ірина Шейк похвалилася апетитними формами в золотому металевому білизна: «ось це розкіш»