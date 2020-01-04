В сети появилось старое фото Ирины Шейк, которое тут же стали обсуждать

На старом снимке Ирина позирует в наряде с глубоким декольте и кулоном на шее, пишет Рoliteka.net.

Звезду трудно узнать на фото, сейчас всемирно известная модель выглядит несколько по-другому. Пухлые губы и глаза выдают в девушке на старом фото Шейк, а так, можно сказать, что между ними нет ничего общего.

Фото было обнародовано на странице в Инстаграм.

"Говорят, что время никого не щадит, но Ирина Шейк с годами явно похорошела 🤔 Что думаете? 😉", - подписали авторы поста.

За час публикация собрала более 300 лайков и немного комментариев.

"Думаю, что путь «похорошела» проложен через хирурга", "Пластика творит чудеса!! Где-то наростила, где-то отбелила, где-то отсосала , а где-то надула и все в порядке, самая красивая получилась!!!", - написали пользователи сети.

Предлагаем вспомнить последние посты в Инстаграм звезды.

Итак, здесь Шейк красуется лежа и в розовом раздельном купальнике. Кроме купальника, она примерила панамку.

На фото манекенщица засветила свои подкачанные ягодицы и грудь. На снимке модель смотрит в сторону, не улыбается. Несмотря на это, кадр получился весьма живеньким и привлекающим внимание.

Поклонники пишут массу приятностей в адрес знаменитой красавицы - одной из самых высокооплачиваемых и известных моделей современности.

Напомним, Ирина позировала лежа в купальнике у воды. Ее лицо скрывают солнцезащитные очки, а волосы затянуты в тугой хвост.

Пользователи сети не перестают восхищаться красотой модели. Они наперебой оставляют свои восторженные комментарии под снимком.

«Очень красивая», «Королева», «Русалка! Красива до невозможности», «Очень горячо», - пишут они.

Также напомним, что Ирина Шейк разместила в сети «свадебное» фото, сделанное в жарких странах.

На кадрах известная красотка позирует в белоснежном обтягивающем мини-платье с лентами-завязками, которое удачно подчеркнуло стройную фигуру модели. На фото также присутствует ее близкая подруга Инга Рубинштейн.

Обе подруги босиком, и видно, что они весело проводят время, однако не выдают своего местоположения.

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