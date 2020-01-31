Популярная модель Ирина Шейк оказалась на обложке "Vogue"

Соответсвующее фото звезда разместила в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке Ирина позирует в пиджаке необычного кроя на голое тело.

На российской красотке надета большая шляпа, поля которой свисают с плеч. На шее - поблескивающая повязка. Выглядит модель совершенно необычно. На ней нет макияжа, а волосы распущены.

"Моя вторая обложка для мартовского номера", - подписала снимок Шейк.

За час пост собрал около 68 тысяч лайков и много комментариев, как от русскоязычных, так и от иностранных пользователей.

"Почему вы не стареете", "Ирина!!! Вы-потрясающая😍 Нереальная красота нашей страны🔥🔥🔥💋😘🤗❤️❤️❤️", "Королева", "Козочка", "Шах и Мат, ребятки✨✨✨🇷🇺", "Mmm...", "Ирина = женственность, сексуальность, недоступность и красота💓 оч красиво🌟", "Люблю тебя", "Люблю этот наряд и ваш сильный взгляд! Как всегда шикарна ❤️", "Красивая старушка Ира", "Бомба", " Красотка", "Она - лучшая", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Ирина своим уверенным знаменитым шагом прошлась по подиуму, чем порадовала своих поклонников по всему миру.

Под фото сотни комментариев – восторженные фаны всячески нахваливают Шейк, пишут, что она «единственная в своем роде» и просто настоящий «бриллиант» модной индустрии.

На Ирине был изящный светлый с четкими линиями швов мини-корсет – вариация платья, вероятно, который немного просвечивал. Волосы манекенщице собрали, макияж для моделей, представляющих коллекцию, был определен как неброский.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк откровенно рассказала о своих переживаниях после расставания с Брэдли Купером.

"Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами», - отметила девушка.

Модель подчеркнула, что все, кто покидает ее жизнь, покидают ее безвозвратно, она рвет все связи с этими людьми. При этом, по убеждению Шейк, на самом деле она добрый и чувственный человек.

Напомним также, что Ирина Шейк призналась, что в подростковом возрасте не отличалась привлекательностью. Одноклассники дразнили ее "фанерой", поскольку она была слишком худой.

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