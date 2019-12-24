После разрыва с голливудским актером звездная манекенщица не унывает...

Модель Ирина Шейк показала сразу несколько будоражащих мужское сознание откровенных кадров

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на звездный Instagram.

Так на новых опубликованных фото и видео в так называемых сториз, манекенщица показалась в черном кожаном белье и без белья вовсе - на другом снимке из рекламного плаката.

Так в первом случае, артистка "расслабилась" и показала эффектные кадры, где она в стрингах и кожаном бра резвится перед камерами, принимая всяческие вариации провоцирующих поз.

На другом - ранее она снялась в рекламе известного бренда и на рекламном щите на фото предстала полностью раздетой «вверху» и в черных чулках в сетку внизу, свои прелести звезда мировых подиумов прикрыла изысканным стильным аксессуаром.

Напомним также, Вашему вниманию топ самых «горячих» красавиц мир – актрисы, модели, певицы, у которых «имеется» красивая и-или натуральная грудь:

Супермодель Ирина Шейк после расставания со звездным Брэдли Купером, от которого у артистки есть маленькая дочь, манекенщица не утратила энтузиазма к жизни, хоть разрыв, по слухам, дался модели не легко. У Ирины грудь натуральная, ее мать частично славянка, а отец татарин – такой «замес» кровей покорил модный мир окончательно и бесповоротно.

Миловидная Миранда Керр – модель и ангел Victoria’s Secret не скрывает, что обращалась «за красивой грудью» к пластическим хирургам, бывшая жена известного актера Орландо Блума уже дважды мама и выгляди прекрасно.

Американка Эмили Ратаковски – супермодель, ставшая уже просто нарицательным современной успешной манекенщицы, которая из подиумов и фотосъемок подалась на большие экраны, создает свои линии одежды и т. д., также «радует глаз» натуральными формами.

Самая молодая миллиардерша мира из четы Кардашьян - Кайли Дженнер, вероятно, к пластике прибегала, но красавица и, по всему видимому, умница выгляди превосходно и ничем не уступает своим звездным коллегам из списка выше.

Легендарная Дженнифер Лопес, вообще, некоторыми считается каким-то феноменом – артистке 50, но ее внешний вид – это женщина, максимум 36 лет. Кроме груди, артистка знаменита своей «аппетитной» пятой точкой, прибегала ли женщина к пластике? Возможно. Но она и спортом активно занимается, вообще – ведет активнейший образ жизни, поэтому вполне вероятно, что ее тело – это результаты кропотливой работы в спортзале, правильное питания и да и природные данные латиноамериканки, разумеется.

Напомним также, модель Ратаковски решила приобщить к съемкам белья из собственной коллекции "горячую" подружку. Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.

В этот раз она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы.

Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принцыпе, это ее работа.

Поклонники вне себя от последней публикации:

"Черт, как же горячо"

"Невероятная"

"...Я без ума от этих линий"

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу и призналась, что у нее болезнь Хашимото

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