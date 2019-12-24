Модель Ирина Шейк показала сразу несколько будоражащих мужское сознание откровенных кадров
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на звездный Instagram.
Так на новых опубликованных фото и видео в так называемых сториз, манекенщица показалась в черном кожаном белье и без белья вовсе - на другом снимке из рекламного плаката.
Так в первом случае, артистка "расслабилась" и показала эффектные кадры, где она в стрингах и кожаном бра резвится перед камерами, принимая всяческие вариации провоцирующих поз.
На другом - ранее она снялась в рекламе известного бренда и на рекламном щите на фото предстала полностью раздетой «вверху» и в черных чулках в сетку внизу, свои прелести звезда мировых подиумов прикрыла изысканным стильным аксессуаром.
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Напомним также, Вашему вниманию топ самых «горячих» красавиц мир – актрисы, модели, певицы, у которых «имеется» красивая и-или натуральная грудь:
Супермодель Ирина Шейк после расставания со звездным Брэдли Купером, от которого у артистки есть маленькая дочь, манекенщица не утратила энтузиазма к жизни, хоть разрыв, по слухам, дался модели не легко. У Ирины грудь натуральная, ее мать частично славянка, а отец татарин – такой «замес» кровей покорил модный мир окончательно и бесповоротно.
Миловидная Миранда Керр – модель и ангел Victoria’s Secret не скрывает, что обращалась «за красивой грудью» к пластическим хирургам, бывшая жена известного актера Орландо Блума уже дважды мама и выгляди прекрасно.
Американка Эмили Ратаковски – супермодель, ставшая уже просто нарицательным современной успешной манекенщицы, которая из подиумов и фотосъемок подалась на большие экраны, создает свои линии одежды и т. д., также «радует глаз» натуральными формами.
Самая молодая миллиардерша мира из четы Кардашьян - Кайли Дженнер, вероятно, к пластике прибегала, но красавица и, по всему видимому, умница выгляди превосходно и ничем не уступает своим звездным коллегам из списка выше.
Легендарная Дженнифер Лопес, вообще, некоторыми считается каким-то феноменом – артистке 50, но ее внешний вид – это женщина, максимум 36 лет. Кроме груди, артистка знаменита своей «аппетитной» пятой точкой, прибегала ли женщина к пластике? Возможно. Но она и спортом активно занимается, вообще – ведет активнейший образ жизни, поэтому вполне вероятно, что ее тело – это результаты кропотливой работы в спортзале, правильное питания и да и природные данные латиноамериканки, разумеется.
Напомним также, модель Ратаковски решила приобщить к съемкам белья из собственной коллекции "горячую" подружку. Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.
В этот раз она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы.
Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принцыпе, это ее работа.
Поклонники вне себя от последней публикации:
"Черт, как же горячо"
"Невероятная"
"...Я без ума от этих линий"
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу и призналась, что у нее болезнь Хашимото
Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах