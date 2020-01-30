Як у моделі вийшло влізти в цю сукню?

Модель і інстадіва Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян через її розкішні форми, розбурхала зовнішнім виглядом у вузькому платті

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в неймовірно спокусливому образі. Настя позувала, сидячи на диванчику в ресторані. На ній біле плаття, яке "тісно" обтянуло завидні принади. Зона декольте не вразить хіба що сліпого. А від тонкої талії і широких стегон зірки може піти обертом голова.

Квітко підняла руки вгору, відкриваючи погляду прихильників прекрасний вид на її неосяжні "пагорби". Публіка гідно оцінила жест інстадіви, поставивши всього за кілька годин більше 60 тисяч лайків. Фанати російської Кардашьян засипали її компліментами, порівнюючи то з ангелом, то з богинею.

"Прекрасний ангел💕"

"Красива богиня😍"

"Виглядає потужно 💜"

"Краса і вигини у вузькому платті. 😱😍"

"❤️ завжди вражаюсь все більше з кожною картинкою"

Раніше ми повідомляли, Настя ошелешила фанатів, покрутивши шикарною "п'ятою точкою" перед об'єктивом. Вона записала рекламний ролик для одного з виробників напоїв. Так, модель прогулювалася по торговому центру, - вигляд ззаду воістину вражає. Красуня облягла своє головне достоїнство (з яким вона сміливо може позмагатися з самою Кім) в штани бежевого кольору.

Також ми розповідали, Квітко похвалилася апетитним бюстом в коротенькому білому платті. Здається, вона насилу умістила величезних "близнючок" в маленьку сукню, так як вони так і норовлять "вистрибнути" з нього.

До цього ми писали, що російська Кардашьян посвітила привабливими формами в крихітному бікіні. Дівчина позувала лежачи, виставивши напоказ всі самі соковиті місця. Від таких вигинів можна сміливо втрачати розум. На Насті купальник темно-синього кольору з білою облямівкою - правда, він практично нічого не прикриває.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.