Модель і інстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян завдяки її пишним формам, запаморочила голову новими кадрами

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відео, на якому вона прогулюється по торговому центру в "тісних" штанях (щоб подивитися, проскрольте вниз). Квітко облягла розкішну "п'яту точку" в бежеві штани, а неосяжні груди прикрила топіком такого ж кольору. Настя розпустила довге волосся і одягла сонцезахисні окуляри. Дівчина покрутилася перед камерою, виляючи стегнами, заставляючи численних шанувальників віддаватися нескромним фантазіям. Красуня точно знає своє головне достоїнство і вміло цим користується. Зрідка вона поглядає в об'єктив, а також насолоджується напоєм, який п'є з жерстяної банки.

"Мій наряд відповідає моєму @BangEnergy 😊 Тобі подобаються ці кольори на мені? 😇", - підписала відео Квітко.

Модель засипали компліментами

"Якого чорта ти буквально така ідеальна ?! 😭"

"Дивно красивий вигляд 🌸😳"

"Ти і твій наряд такі приголомшливі! 😍😮❤️"

"Люблю, як твій наряд бездоганно обтягує твій 🍑 це ідеально ❤️❤️❤️😍😍"

Раніше ми розповідали, як російська Кардашьян Анастасія Квітко полонила фанатів коротенькою сукнею білого кольору. Модель ледве-ледве розмістила в наряді неосяжний бюст, який, здавалося, так і проситься назовні. Дівчина підкорила спокусливими вигинами свого тіла.

Крім того, ми писали, що Настя розбурхала, показавши свою чудову фігуру в бікіні. Дівчина позувала лежачи, підставивши під об'єктив апетитну "п'яту точку", заграючи з користувачами мережі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.