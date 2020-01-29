Модель і інстадива Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян завдяки її пишним формам, запаморочила голову новими кадрами
Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відео, на якому вона прогулюється по торговому центру в "тісних" штанях (щоб подивитися, проскрольте вниз). Квітко облягла розкішну "п'яту точку" в бежеві штани, а неосяжні груди прикрила топіком такого ж кольору. Настя розпустила довге волосся і одягла сонцезахисні окуляри. Дівчина покрутилася перед камерою, виляючи стегнами, заставляючи численних шанувальників віддаватися нескромним фантазіям. Красуня точно знає своє головне достоїнство і вміло цим користується. Зрідка вона поглядає в об'єктив, а також насолоджується напоєм, який п'є з жерстяної банки.
"Мій наряд відповідає моєму @BangEnergy 😊 Тобі подобаються ці кольори на мені? 😇", - підписала відео Квітко.
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Модель засипали компліментами
"Якого чорта ти буквально така ідеальна ?! 😭"
"Дивно красивий вигляд 🌸😳"
"Ти і твій наряд такі приголомшливі! 😍😮❤️"
"Люблю, як твій наряд бездоганно обтягує твій 🍑 це ідеально ❤️❤️❤️😍😍"
Раніше ми розповідали, як російська Кардашьян Анастасія Квітко полонила фанатів коротенькою сукнею білого кольору. Модель ледве-ледве розмістила в наряді неосяжний бюст, який, здавалося, так і проситься назовні. Дівчина підкорила спокусливими вигинами свого тіла.
Крім того, ми писали, що Настя розбурхала, показавши свою чудову фігуру в бікіні. Дівчина позувала лежачи, підставивши під об'єктив апетитну "п'яту точку", заграючи з користувачами мережі.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.