Молодша сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер вирішила похвалитися апетитними формами в прозорому мокрому білизна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Щасливого неділі. Я не можу дочекатися випуску, щоб відсвяткувати з моєю дитиною», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кайлі Дженнер позує в прозорому вбранні без білизни. При цьому, оскільки одяг мокра, крізь неї видніються соковиті форми дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Оце пружності!», «ідеальне тіло!», «Неймовірна», «не можна бути такою гарною», «Богиня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Кайлі Дженнер порадувала своїх шанувальників новими знімками у відвертому вбранні.

Молодша сестра Кім Кардаш'ян - Кайлі Дженнер завжди знаходить привід продемонструвати новий наряд і розкішні форми. Передплатники обожнюють її за щирість і відверті знімки. А тому просто засипають її компліментами і лайками.

22-річна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер, в черговий раз похвалилася своїми ідеальними формами.

На фото красуня з'явилася в короткій сукні-гольф, яке спокусливо обтянуло її шикарні принади.

Свій образ Кайлі доповнила черевиками на високих підборах і мініатюрної сумочкою. Модель також продемонструвала вид ззаду, який був набагато гарячою, так як вона підняла край сукні.

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер засвітила в топіку все, що тільки можна: розміри вражають

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер показала соковиті форми в купальнику: «краще, ніж Кардашьян»