Молодша сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер вирішила похвалитися апетитними формами в прозорому мокрому білизна
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Щасливого неділі. Я не можу дочекатися випуску, щоб відсвяткувати з моєю дитиною», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кайлі Дженнер позує в прозорому вбранні без білизни. При цьому, оскільки одяг мокра, крізь неї видніються соковиті форми дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Оце пружності!», «ідеальне тіло!», «Неймовірна», «не можна бути такою гарною», «Богиня», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Кайлі Дженнер порадувала своїх шанувальників новими знімками у відвертому вбранні.
Молодша сестра Кім Кардаш'ян - Кайлі Дженнер завжди знаходить привід продемонструвати новий наряд і розкішні форми. Передплатники обожнюють її за щирість і відверті знімки. А тому просто засипають її компліментами і лайками.
22-річна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер, в черговий раз похвалилася своїми ідеальними формами.
На фото красуня з'явилася в короткій сукні-гольф, яке спокусливо обтянуло її шикарні принади.
Свій образ Кайлі доповнила черевиками на високих підборах і мініатюрної сумочкою. Модель також продемонструвала вид ззаду, який був набагато гарячою, так як вона підняла край сукні.
Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер засвітила в топіку все, що тільки можна: розміри вражають
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