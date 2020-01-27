Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер решила похвастаться аппетитными формами в прозрачном мокром белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Счастливого воскресенья. Я не могу дождаться выпуска, чтобы отпраздновать с моим ребенком», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кайли Дженнер позирует в прозрачном наряде без белья. При этом, поскольку одежда мокрая, сквозь нее виднеются сочные формы девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это упругости!», «идеальное тело!», «Невероятная», «нельзя быть такой красивой», «Богиня», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Кайли Дженнер порадовала своих поклонников новыми снимками в дерзком наряде.

Младшая сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер всегда находит повод продемонстрировать новый наряд и роскошные формы. Подписчики обожают ее за непосредственность и откровенные снимки. А потому просто засыпают ее комплиментами и лайками.

22-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, в очередной раз похвасталась своими идеальными формами.

На фото красавица появилась в коротком платье-гольф, которое соблазнительно обтянуло ее шикарные прелести.

Свой образ Кайли дополнила ботинками на высоких подборах и миниатюрной сумочкой. Модель также продемонстрировала вид сзади, который был намного горячей, так как она приподняла край платья.

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

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