Модель засвітила все, що можна!

Популярна модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала ідеальні форми у відвертій вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Омович крутиться на камеру під музику в зеленому вбранні. У якийсь момент вона його приспускає і демонструє пружні форми. При цьому доповнює образ елегантні сережки і повний мейк-ап.

Після цього модель вирішила повернутися і показати ідеальний вигляд ззаду. Однак шанувальники Омович не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира – знімки вона викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, популярна модель Олена Омович показала ідеальні форми в піджаку на голе тіло.

«Ідеальний костюм», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Омович позує в одному піджаку і штанях, які наділа на голе тіло, на що звернули увагу її шанувальники.

«Боже, які великі очі», «вогонь», «ой, яка пекуча», «дуже, дуже красива», «принадність просто», «красуня», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Олена Омович, засвітила фото після процедури зі зменшення губ.

Так, інста-модель вразила знімками нової себе. Для фотосесії в прозорій сукні вона приміряла перуку зі світлими коричневим волоссям з чубком.

Олена Омович засвітила не тільки поблизу свої нові губи, а й принади в прозорому довгій сукні. Сукня зроблено з блискучою сітки, і Омович довелося прикривати груди без нижньої білизни рукою, щоб не засвітити зайвого на фото.

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