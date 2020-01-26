Модель засветила все, что можно!

Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальные формы в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Омович крутится на камеру под музыку в зеленом наряде. В какой-то момент она его приспускает и демонстрирует упругие формы. При этом дополняет образ элегантные серьги и полный мейк-ап.

После этого модель решила повернуться и показать идеальный вид сзади. Однако поклонники Омович не смогли высказаться об идеальном теле кумира – снимки она выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальные формы в пиджаке на голое тело.

«Идеальный костюм», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Омович позирует в одном пиджаке и штанах, которые надела на голое тело, на что обратили внимание ее поклонники.

«Боже, какие большие глаза», «огонь», «ох, какая жгучая», «очень, очень красивая», «прелесть просто», «красотка», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Алена Омович, которая больше известна как украинская Кардашьян, показала фото после процедуры по уменьшению губ.

Так, инста-модель поразила снимками новой себя. Для фотосессии в прозрачном платье она примерила парик со светлыми коричневыми волосами с челкой.

Алена Омович засветила не только вблизи свои новые губы, а и прелести в прозрачном длинном платье. Платье сделано из блестящей сетки, и Омович пришлось прикрывать грудь без нижнего белья рукой, чтобы не засветить лишнего на фото.

Напомним, украинская Кардашьян в обтягивающих лосинах ошарашила жаркими позами: "Сногсшибательно, кайф"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян сняла штаны и выгнула спинку ради пикантных кадров

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян подняла ногу и посветила внушительными прелестями