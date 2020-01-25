Модель показала, за что ее полюбили мужчины!

Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальные формы в пиджаке на голое тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Идеальный костюм», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Омович позирует в одном пиджаке и штанах, которые надела на голое тело, на что обратили внимание ее поклонники.

«Боже, какие большие глаза», «огонь», «ох, какая жгучая», «очень, очень красивая», «прелесть просто», «красотка», - пишут они.

Ранее сообщалось, что модель Алена Омович, которая больше известна как украинская Кардашьян, показала фото после процедуры по уменьшению губ.

Так, инста-модель поразила снимками новой себя. Для фотосессии в прозрачном платье она примерила парик со светлыми коричневыми волосами с челкой.

Алена Омович засветила не только вблизи свои новые губы, а и прелести в прозрачном длинном платье. Платье сделано из блестящей сетки, и Омович пришлось прикрывать грудь без нижнего белья рукой, чтобы не засветить лишнего на фото.

Так, звезда приоткрыла рот, чтобы продемонстрировать хирургически идеальную форму верхней губы, которую она вчера, 21 января, исправила у косметолога.

Более того, она сделала операцию по корректировке кожи вокруг глаз, чтобы приподнять веко и поменять круглую форму глаз на миндалевидную.

Напомним, украинская Кардашьян в обтягивающих лосинах ошарашила жаркими позами: "Сногсшибательно, кайф"

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