Алена Омович, которая больше известна как украинская Кардашьян, показала несколько образов в обтягивающем костюме, из-за чего нарвалась на критику

Инста-модель покрутилась возле зеркала в разных позах, демонстрируя не сколько наряд, сколько свои прелести, которые сделала у пластического хирурга. Из-за этого ее начали критиковать в сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Омович в соцсети Instagram.

Так, на фото она поставила камеру и решила заснять несколько жарких образов для соцсети. Так, объектив снимал ее снизу, из-за чего тело Омович казалось еще худее, чем есть на самом деле, а голова больше. Она показала образ в горчичном костюме с откровенных декольте и черных сапогах, а также с закрытым топом и обтягивающими лосинами бледно-розового цвета. После чего она распустила волосы и продемонстрировала красный костюм с застежкой на груди.

«Огонь», «Шикарно», «Каждый образ женственный и сексуальный», «Худая ужасно», «За силикон?», «Это дело каждого!!! Если им так комфортно, то почему бы и нет, сама за естественность в плане своей внешности!», «не дай Бог за такое держаться», «Алёна💣какая попа», «Я обезоружена вашей внешностью и клевым характером❤️», «Офигенные образы», «Крутооо», «как всегда обалденно😍», «Просто огонь», «Красота», «Ты очень ослепительно и восхитительно выглядишь❤️», «Кайф», «Радуете мои глазки💖», «Класс», «Потрясно», «Сногсшибательно», «Фигура 👎», – пишут в сети.

Напомним, что ранее красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Модель предстала в коротком сером топе с мультяшным принтом - уткой Дональдом Даком.

Омович заинтриговала фанатов, объявив, что кое-что поменяла во внешности. Что именно, модель пока не сообщает.

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