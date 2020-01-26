18-річна француженка Тілан Блондо, відома як найкрасивіша дівчинка в світі, яка підкорила незвичайною зовнішністю модельний бізнес ще в дитинстві, показала себе в несподіваному образі

Як передає Politeka.net, красуня виклала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому вона позує в "тісному" костюмі строкатого забарвлення. На Тілан штани, які обтягнули її стрункі ніжки й апетитні стегна, а також топ з довгими рукавами, який відкрив чудовий вид на зону декольте. Помітно, що модель не одягла спідньої білизни. Вона без тіні збентеження полонила своїми "пагорбами" публіку, змусивши тисячі сердець битися частіше.

Дівчина розтріпала волосся і задерла голову трохи назад. При цьому вона зухвало дивиться прямо в об'єктив, відкривши рот.

Коментуючі прийшли в екстаз від "дикого" фото Тілан.

"О Боже мій. Ти виглядаєш приголомшливо 🔥"

"О, ти дуже красива, я хочу такий же наряд❤️"

"Це відмінне фото, і я бажаю тобі гарних вихідних, дорога Тілан.☀️"

"Вона мистецтво ❤️"

"Сподіваюся, ти щаслива, крихітко❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Блондо показала знімки з аеропорту. Красуня сидить у кафе, забравшись з ногами в крісло. Перед нею столик, на якому різні напої. На одному з кадрів Тілан зігнулася таким чином, що засвітила пружні "м'ячики" у відвертій майці.

Також ми розповідали, модель знялася в рекламному ролику і поділилася кадрами в Instagram, сколихнувши фоловерів. Злегка волога красуня постала в одному лише білому рушнику. І хоч дівчина прикрила свої принади, від кадрів віє інтимністю і ніжністю.

Також ми писали, що Тілан показала на камеру свого волохатого друга. Дівчина позувала в обнімку з руденьким песиком породи шпіц. "Мімімішність" фото зашкалює. Вона занурилася обличчям в шерсть четверолапого улюбленця, а від її погляду йдуть мурашки по шкірі.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі приголомшила фото з волохатим красенем.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі показала, як розважається з хлопцем: «Недитячі витівки».

Також Politeka писала, що «найкрасивіша дівчинка світу» відсвяткувала 18-річчя: як зараз виглядає Тілан Блондо.