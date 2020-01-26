18-летняя француженка Тилан Блондо, известная как самая красивая девочка в мире, покорившая необычной внешностью модельный бизнес еще в детстве, показала себя в неожиданном образе

Как передает Politeka.net, красотка выложила новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором она позирует в "тесном" костюме пестрой расцветки. На Тилан брюки, обтянувшие ее стройные ножки и аппетитные бедра, а также топ с длинными рукавами, открывший восхитительный вид на зону декольте. Заметно, что модель не надела нижнего белья. Она без тени смущения пленила своими "холмами" публику, заставив тысячи сердец биться чаще.

Девушка растрепала волосы и задрала голову немного назад. При этом она дерзко смотрит прямо в объектив, приоткрыв ротик.

Комментирующие пришли в экстаз от "дикого" фото Тилан.

"О Боже мой. Ты выглядишь потрясающе 🔥"

"О, ты слишком красива, я хочу такой же наряд❤️"

"Это отличное фото, и я желаю тебе хороших выходных, дорогая Тилан.☀️"

"Она искусство ❤️"

"Надеюсь, ты счастлива, детка❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Блондо показала снимки из аэропорта. Красавица сидит в кафе, забравшись с ногами в кресло. Перед ней столик, на котором различные напитки. На одном из кадров Тилан нагнулась таким образом, что засветила упругие "мячики" в откровенной майке.

Также мы рассказывали, модель снялась в рекламном ролике и поделилась кадрами в Инстаграм, всколыхнув фолловеров. Слегка влажная красавица предстала в одном лишь белом полотенце. И хоть девушка прикрыла все свои прелести, от кадров веет интимностью и нежностью.

Также мы писали, что Тилан показала на камеру своего мохнатого друга. Девушка позировала в обнимку с рыженьким песиком породы шпиц. "Мимимишность" фото зашкаливет. Она уткнулась лицом в шерсть четверолапого любимца, а от ее взгляда идут мурашки по коже.

Напомним, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, как развлекается с парнем: «Недетские шалости».

Также Politeka писала, что «самая красивая девочка мира» отпраздновала 18-летие: как сейчас выглядит Тилан Блондо.