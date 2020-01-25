Модель показала, за що її полюбили чоловіки!

Популярна модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала ідеальні форми в піджаку на голе тіло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ідеальний костюм», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Омович позує в одному піджаку і штанях, які наділа на голе тіло, на що звернули увагу її шанувальники.

«Боже, які великі очі», «вогонь», «ой, яка пекуча», «дуже, дуже красива», «принадність просто», «красуня», - пишуть вони.

Раніше повідомлялося, що модель Олена Омович, яка більше відома як українська Кардаш'ян, показала фото після процедури зі зменшення губ.

Так, інста-модель вразила знімками нової себе. Для фотосесії в прозорій сукні вона приміряла перуку зі світлими коричневим волоссям з чубком.

Олена Омович засвітила не тільки поблизу свої нові губи, а й принади в прозорому довгій сукні. Сукня зроблено з блискучою сітки, і Омович довелося прикривати груди без нижньої білизни рукою, щоб не засвітити зайвого на фото.

Так, зірка відкрила рот, щоб продемонструвати хірургічно ідеальну форму верхньої губи, яку вона вчора, 21 січня, виправила у косметолога.

Більш того, вона зробила операцію з коригування шкіри навколо очей, щоб підняти віко і поміняти круглу форму очей на мигдалеподібну.

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