Красавица во всю уже позирует на фотосессиях для рекламы одежды

Украинская модель Алена Омович, которая больше известна как украинская Кардашья, показала фото после процедуры по уменьшению губ

Так, инста-модель поразила снимками новой себя. Для фотосессии в прозрачном платье она примерила парик со светлыми коричневыми волосами с челкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram отечественной знаменитости.

Алена Омович засветила не только вблизи свои новые губы, а и прелести в прозрачном длинном платье. Платье сделано из блестящей сетки, и Омович пришлось прикрывать грудь без нижнего белья рукой, чтобы не засветить лишнего на фото.

Так, звезда приоткрыла рот, чтобы продемонстрировать хирургически идеальную форму верхней губы, которую она вчера, 21 января, исправила у косметолога.

Более того, она сделала операцию по корректировке кожи вокруг глаз, чтобы приподнять веко и поменять круглую форму глаз на миндалевидную.

Теперь инста-модель станет еще популярнее, благодаря своим бесчисленным изменениям во внешности с помощью пластики.

Напомним, что ранее она показывала снимки с процедуры по рассасыванию инъекций в губах лежа у косметолога. Омович показала, как ей уменьшали верхнюю губу в сториз без обезбаливающих, чтобы она не сильно распухала.

Также украинская Кардашьян напугала подробностями данной процедуры. По ее словам, после введения гилуронидазы ощущение, как будто пчела укусила в губу.

Напомним, что Омович показала фото, где позирует в одном кружевном белье и приспущенных штанах, элегантно натягивая его. При этом на ушах девушки заметны наушники, а в пупке – пирсинг.

Уточним, что поклонники Омович были лишены возможности что-либо сказать об идеальном теле кумира – снимки звезда выбросила в Сторис.

Напомним, украинская Кардашьян в обтягивающих лосинах ошарашила жаркими позами: "Сногсшибательно, кайф"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян сняла штаны и выгнула спинку ради пикантных кадров

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян подняла ногу и посветила внушительными прелестями