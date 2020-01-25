Американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала архівний знімок, на якому позує в прозорій білизні.



На жаль, актриса показали лише вид ззаду, не дозволивши побачити найпікантніші місця, але такий ракурс залишив шанс її шанувальникам пофантазувати.

Дивлячись на фото, можна гідно оцінити п'яту точку Андерсон, як і її груди. Свій п'ятий розмір вона не змогла приховати навіть фотографуючись в такій позі.



Раніше актриса опублікувала знімок, на якому позувала без бюстгальтера.

Кадр з часів буремної молодості актриси виявився досить пікантним: крізь тонку тканину просвічувалися її інтимні місця.

Нагадаємо, в 1990 році вона була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називається «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки обкладинки, але і на вкладені у видання постери.

У той же період Памела Андерсон зважилася на операцію по зміні розміру свого бюста. Спочатку вона збільшила груди 4-го розміру, але незабаром змінила його на 5-й.

Також ми повідомляли, що вона таємно вийшла заміж за свого давнього друга, кінопродюсера Джона Пітерса.

Закрита весільна церемонія 52-річної Андерсон і 74-річного продюсера стрічки Зірка відбулася у понеділок, 20 січня в Малібу.

В день весілля Андерсон опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові фото, супроводивши їх цитатами про любов з книги дзен-буддійського ченця з В'єтнаму Тита Нат Хана.

Першим чоловіком Андерсон був рокер Томмі Лі, з яким вона перебувала в шлюбі три роки і народила двох синів. Другим чоловіком актриси був відомий рок-музикант Кід Рок, але і цей шлюб протримався недовго - через рік пара розлучилася. А потім двічі Памела виходила заміж за гравця в покер Ріка Саломона, проте їх відносини остаточно закінчилися в 2015 році.

Раніше Politeka повідомляла про те, що роздягнена Памела Андерсон стала на місток і показала себе у всій красі

Також Politeka повідомляла про те, що Памела Андерсон в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен

Politeka писала і про те, що Памела Андерсон «труснула старовиною» і засвітила на камеру пишний бюст