Американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок
В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».
Як передає Politeka.net, актриса опублікувала архівний знімок, на якому позує в прозорій білизні.
На жаль, актриса показали лише вид ззаду, не дозволивши побачити найпікантніші місця, але такий ракурс залишив шанс її шанувальникам пофантазувати.
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Дивлячись на фото, можна гідно оцінити п'яту точку Андерсон, як і її груди. Свій п'ятий розмір вона не змогла приховати навіть фотографуючись в такій позі.
Раніше актриса опублікувала знімок, на якому позувала без бюстгальтера.
Кадр з часів буремної молодості актриси виявився досить пікантним: крізь тонку тканину просвічувалися її інтимні місця.
Нагадаємо, в 1990 році вона була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називається «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки обкладинки, але і на вкладені у видання постери.
У той же період Памела Андерсон зважилася на операцію по зміні розміру свого бюста. Спочатку вона збільшила груди 4-го розміру, але незабаром змінила його на 5-й.
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Закрита весільна церемонія 52-річної Андерсон і 74-річного продюсера стрічки Зірка відбулася у понеділок, 20 січня в Малібу.
В день весілля Андерсон опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові фото, супроводивши їх цитатами про любов з книги дзен-буддійського ченця з В'єтнаму Тита Нат Хана.
Першим чоловіком Андерсон був рокер Томмі Лі, з яким вона перебувала в шлюбі три роки і народила двох синів. Другим чоловіком актриси був відомий рок-музикант Кід Рок, але і цей шлюб протримався недовго - через рік пара розлучилася. А потім двічі Памела виходила заміж за гравця в покер Ріка Саломона, проте їх відносини остаточно закінчилися в 2015 році.
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