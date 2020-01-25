Американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала архівний знімок, на якому позує в прозорій білизні.

На жаль, актриса показали лише вид ззаду, не дозволивши побачити найпікантніші місця, але такий ракурс залишив шанс її шанувальникам пофантазувати.

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Дивлячись на фото, можна гідно оцінити п'яту точку Андерсон, як і її груди. Свій п'ятий розмір вона не змогла приховати навіть фотографуючись в такій позі.

Раніше  актриса опублікувала знімок, на якому позувала без бюстгальтера.

Кадр з часів буремної молодості актриси виявився досить пікантним: крізь тонку тканину просвічувалися її інтимні місця.

Нагадаємо, в  1990 році вона була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називається «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки обкладинки, але і на вкладені у видання постери.

У той же період Памела Андерсон зважилася на операцію по зміні розміру свого бюста. Спочатку вона збільшила груди 4-го розміру, але незабаром змінила його на 5-й.

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Закрита весільна церемонія 52-річної Андерсон і 74-річного продюсера стрічки Зірка відбулася у понеділок, 20 січня в Малібу.

В день весілля Андерсон опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові фото, супроводивши їх цитатами про любов з книги дзен-буддійського ченця з В'єтнаму Тита Нат Хана.

Першим чоловіком Андерсон був рокер Томмі Лі, з яким вона перебувала в шлюбі три роки і народила двох синів. Другим чоловіком актриси був відомий рок-музикант Кід Рок, але і цей шлюб протримався недовго - через рік пара розлучилася. А потім двічі Памела виходила заміж за гравця в покер Ріка Саломона, проте їх відносини остаточно закінчилися в 2015 році.

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