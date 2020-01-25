Американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимком актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала архивный снимок, на котором позирует в прозрачном белье.



К сожалению, актриса показали лишь вид сзади, не позволив увидеть самые пикантные места, но такой ракурс оставил шанс ее поклонникам пофантазировать.

Глядя на фото, можно достойно оценить пятую точку Андерсон, так как и ее грудь. Свой пятый размер она не смогла скрыть даже фотографируясь в такой позе.



Ранее актриса опубликовала снимок, на котором позировала без бюстгальтера.



Кадр со времен бурной молодости актрисы оказался довольно пикантным: сквозь тонкую ткань просвечивались ее интимные места.

Напомним, в 1990 году она была ведущей моделью журнала «Playboy» и неоднократно называется «девушкой месяца». Ее фото попадали не только на обложки, но и на вложенные в издание постеры.

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Закрытая свадебная церемония 52-летней Андерсон и 74-летнего продюсера ленты Звезда состоялась в понедельник, 20 января в Малибу.

В день свадьбы Андерсон опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, сопроводив их цитатами о любви из книги дзен-буддийского монаха из Вьетнама Тита Нат Хана.

Первым мужем Андерсон был рокер Томми Ли, с которым она состояла в браке три года и родила двух сыновей. Вторым мужем актрисы был известный рок-музыкант Кид Рок, но и этот брак продержался недолго - через год пара развелась. А затем дважды Памела выходила замуж за игрока в покер Рика Саломона, однако их отношения окончательно закончились в 2015 году.

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