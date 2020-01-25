Російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася фігурою в своєму Instagram

В новому пості артистка опублікувала фото в сукні бежевого відтінку, пише Politeka.net.

Російська знаменитість стояла спиною до фотографа, щоб той відобразив її ефектний вигляд ззаду.

Зокрема, плаття має великий розріз на спині, завдяки якому помітний, по всій видимості, фіолетовий купальник. зав'язочки сукні довгі, тому торкаються спини телеведучої. Також можна розгледіти татуювання на потилиці, коли Анфіса піднімає своє довге хвилясте волосся. Варто відзначити, що волосся тріпав вітер, що трохи заважало знаменитості.

В пості Чехова розповіла, що волосся у неї нарощене і майстри попрацювали над зачіскою добре. Також телеведуча подлилась віршем власного вигадування:

"Каждый из нас уникальный сосуд,

Внутри которого дремлет Бог.

Нас не накажут и не спасут,

Мы сами себе выбираем срок".

За дві години пост зірки зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Майстри своєї справи!!! І по фото не зрозуміло, що це нарощування!!! Вам тааааак пасує❤️", "Дуже природно і красиво", ""Шикарне волосся, я теж думала, що це ваше 👍", "Які гарні фото! Ви прекрасні 😍😍", "Так шикарно! Дуже і дуже гарно👏👍😍❤️", "🤩 простота, що граничить з геніальністю 👏👏👏", "😍Скільки тепла в цих фото", "Дівчатка - чарівниці! ❤️", "Красиво 👍💯🔥", "Шикарне волосся вийшло👍", "Я б ні за що на світі не подумала б, що воно нарощено. Так природно! Шикарно!", "Віршодумки - це добре , але коли буде фото в купальнику , Анфіса ? 😘", "Дуже шикарна модель", "Божественна Ви жінка, мила Анфіса😊🙏💐💐💐", "Сексі 💞", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками, що її часто називають «затишною». І їй цей комплімент подобається набагато більше, ніж коли її називають красивою, сексуальною, милою і цікавою.

На її думку, «затишна» означає рідна і добра.

«Так, я буваю такою...Якщо мене не злити», - зізналася зірка.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова шокувала домашнім фото в халатику і босоніж.

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