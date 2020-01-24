Відома американська серіальна актриса Памела Андерсон показала відверті знімки в напівпрозорому вбранні
Артистка часто публікує свої кращі архіви - вона позувала без білизни, часто - повністю голою, коли перебувала на піку своєї популярності. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитої Пем.
Так на нових опублікованих фото Памела позує в світлому вбранні, схожому на сукню з розрізами - мереживна текстура виробу трохи просвічувала, тим самим вигідно підкреслюючи пишні округлості зірки колись популярного серіалу "Рятувальники Малібу".
На парі опублікованих знімків - все в кращих традиціях Андерсон: яскравий макіяж, пишні локони, відвертий наряд, відсутність білизни...
Шанувальники не втомлююся захоплюватися красою світової знаменитості і знімки, коли артистка була "в самому соку" - вважають неймовірно красивими, як і саму модель, зображену на фото.
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Різниця у віці між новоспеченими чоловіком і дружиною склала більше 20 років.
Обранцем знаменитої Пем став 74-річний продюсер відомого фільму «Зірка народилася», з Леді Гагою і Бредлі Купером у головних ролях, Джон Пітерс.
Про те, що парочка одружилася засурмили багато західних шоу-бізнесових таблоїдів. Відомо, що Памела Андерсон і Джон Пітерс були парою у молодості.
Для знаменитої блондинки цей шлюб став вже п'ятим, раніше жінка була заміжня за трьома знаменитостями – зірками сцени здебільшого, а під вінець з Ріком Саломоном – гравцем в покер - ходила двічі.
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