Пишногруда Пем, схоже, показує найкраще, що у неї є...

Відома американська серіальна актриса Памела Андерсон показала відверті знімки в напівпрозорому вбранні

Артистка часто публікує свої кращі архіви - вона позувала без білизни, часто - повністю голою, коли перебувала на піку своєї популярності. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитої Пем.

Так на нових опублікованих фото Памела позує в світлому вбранні, схожому на сукню з розрізами - мереживна текстура виробу трохи просвічувала, тим самим вигідно підкреслюючи пишні округлості зірки колись популярного серіалу "Рятувальники Малібу".

На парі опублікованих знімків - все в кращих традиціях Андерсон: яскравий макіяж, пишні локони, відвертий наряд, відсутність білизни...

Шанувальники не втомлююся захоплюватися красою світової знаменитості і знімки, коли артистка була "в самому соку" - вважають неймовірно красивими, як і саму модель, зображену на фото.

Раніше повідомлялося про те, що Памела Андерсон таємно вийшла заміж.

Різниця у віці між новоспеченими чоловіком і дружиною склала більше 20 років.

Обранцем знаменитої Пем став 74-річний продюсер відомого фільму «Зірка народилася», з Леді Гагою і Бредлі Купером у головних ролях, Джон Пітерс.

Про те, що парочка одружилася засурмили багато західних шоу-бізнесових таблоїдів. Відомо, що Памела Андерсон і Джон Пітерс були парою у молодості.

Для знаменитої блондинки цей шлюб став вже п'ятим, раніше жінка була заміжня за трьома знаменитостями – зірками сцени здебільшого, а під вінець з Ріком Саломоном – гравцем в покер - ходила двічі.

Раніше Politeka повідомляла про те, що роздягнена Памела Андерсон стала на місток і показала себе у всій красі

Також Politeka повідомляла про те, що Памела Андерсон в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен

Politeka писала і про те, що Памела Андерсон «труснула старовиною» і засвітила на камеру пишний бюст