Популярна британська модель Демі Роуз поділилася відвертим знімком.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому залишилася в одних плавках від купальника, передає Politeka. Фото Роуз підписала: «Невинні очі мають кращий погляд на світ».

Шанувальники залишилися задоволені знімком, залишивши під постом безліч захоплених коментарів.

«Ви повинні мати краще уявлення про світ тоді», «Вау найкрасивіша у світі», «Королева», «За таке тіло можна померти».

Фотографія вже встигла набрати більше 460 тис. лайків і близько 4000 коментарів. Зазвичай пости Демі Роуз набирають від 400 до 900 тис. лайків.

Демі Роуз відома своєю відвертістю, вона досить часто публікує яскраві фотографії, показуючи свої апетитні форми. Незважаючи на те, що дівчина модель, її форми далекі від класичних форм моделей 90-60-90. У шоу-бізнесі 24-річну Роуз вже прозвали молодою Кім Кардашьян, яка також відома пишними формами.

Фішка Демі Роуз – її тонка талія. Дівчина має досить скромний зріст (157 сантиметрів) і досить пишні груди і стегна. Але завдяки талії вона виглядає жіночно і сексуально. Це допомагає їй завойовувати серця шанувальників і отримувати рекламні контракти.

Цікаво, що Роуз з дитинства мріяла стати моделлю, але її зріст і вага ніяк не вписувалися в модельні стандарти. В 18 років дівчина завела Instagram, де почала викладати фотографії. Блог дуже швидко став популярним, а дівчина стала зіркою.

До речі, в 2015 році Демі Роуз вирішила переїхати в США і будувати кар'єру там. В Америці вона знялася в реаліті-шоу Taz’s Models. На рахунку у моделі вже є статус найсексуальнішої дівчини планети за версією видання Zoo Magazine.

Нагадаємо, що Демі Роуз натягнула прозоре мереживо на своє розкішне багатство.

Як повідомляла Politeka, молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами: «Ось це тіло!».

Також Politeka писала, що Демі Роуз роздяглася до непристойності і показала, за що її полюбили чоловіки.