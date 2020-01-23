Популярная британская модель Деми Роуз поделилась откровенным снимком.

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором осталась в одних плавках от купальника, передает Politeka. Фото Роуз подписала: «Невинные глаза имеют лучший взгляд на мир».

Поклонники остались довольны снимком, оставив под постом множество восторженных комментариев.

«Вы должны иметь лучшее представлене о мире тогда», «Вау самая красивая в мире», «Королева», «За такое тело можно умереть».

Фотография уже успела набрать более 460 тыс. лайков и около 4000 комментариев. Обычно посты Деми Роуз набирают от 400 до 900 тыс. лайков.

Деми Роуз известна своей откровенностью, она достаточно часто публикует яркие фотографии, показывая свои аппетитные формы. Несмотря на то, что девушка модель, ее формы далеки от классических форм моделей 90-60-90. В шоу-бизнесе 24-летнюю Роуз уже прозвали молодой Ким Кардашьян, которая также известна пышными формами.

Фишка Деми Роуз – ее тонкая талия. Девушка имеет весьма скромный рост (157 сантиметров) и довольно пышную грудь и бедра. Но благодаря талии она выглядит женственно и сексуально. Это помогает ей завоевывать сердца поклонников и получать рекламные контракты.

Интересно, что Роуз с детства мечтала стать моделью, но ее рост и вес никак не вписывались в модельные стандарты. В 18 лет девушка завела Instagram, где начала выкладывать профессиональные фотографии. Блог очень быстро стал популярным, а девушка стала звездой.

Кстати, в 2015 году Деми Роуз решила переехать в США и строить карьеру там. В Америке она снялась в реалити-шоу Taz’s Models. На счету у модели уже есть статус самой сексуальной девушки планеты по версии издания Zoo Magazine.

Напомним, что Деми Роуз натянула прозрачное кружево на свое роскошное богатство.

Как сообщала Politeka, молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами: «Вот это тело!».

Также Politeka писала, что Деми Роуз разделась до неприличия и показала, за что ее полюбили мужчины.