Відома модель з Британії, Демі Роуз, яку прозвали другою Кім Кардашьян, постала в одній нижній білизні

Красуня балує своїх шанувальників відвертими фотографіями, пише Рoliteka.net. І це зрозуміло, адже зірка заробляє чималі гроші, завдяки своїй зовнішності.

Дівчина у 2015 році перебралася до США, де її кар'єра злетіла вгору. Зараз вона бере участь у різних зйомки для журналів і брендів. Модель запрошують для роботи різні фотографи.

Так, на одному з останніх знімків зірка позувала в одній нижній, мереживній білизні.

Лямку чорного ліфчика Демі спустила з плеча. Варто відзначити, що цей самий бюстгальтер ледь стримує пишні груди Роуз.

Також модель знаходилася в чорних прозорих трусиках, що ледь приховують її інтимне місце.

До речі, на Деми були ботфорди, вони ідеально підійшли до развратного образу зірки.

Доповнювали лук - стильні червоні окуляри.

Демі позувала на підлозі, розкинувши ноги. Своє хвилясте чорне волосся дівчина закинула набік. Вона заворожуюче дивилася з-під окулярів. Слів бракує, щоб описати пишноту.

Легкий макіяж з акцентом на губи лише підкреслив "ангельську" красу знаменитості.

Пост за 11 годин зібрав майже 300 тисяч лайків і багато коментарів. Люди писали приємні слова в бік Демі і не могли відірвати від неї погляду.

Нагадаємо, Демі Роуз опублікувала відео-бумеранг, поставши оголеною. Вона прикрила великі груди руками. На моделі - лише блискучий капелюшок.

Модель опускає і піднімає голову, показуючи своє ангельське личко з мінімумом макіяжу. Крім капелюшки на зірці можна помітити пальці в кільцях.

Демі прочинила губи і дивилася в камеру.

Раніше ми писали, що Демі Роуз вирішила покататися на гойдалках над самим морем в Мексиці в місті Тулум, вражаючим своєю красою.

Так, інста-діва опублікувала в розділі сториз відео, на якому гойдається на дерев'яній дошці над водною гладдю повністю гола. Вона обертається до камери, засвітивши куточок своїх пишних грудей.

Шкода, що шанувальники Роуз не змогли публічно прокоментувати публікацію, адже вона розмістила їх Сториз.

Нагадаємо, нова Кардашьян скинула все зайве і показала свої ласощі.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.