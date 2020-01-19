Популярна модель Демі Роуз порадувала шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Недільний лук», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на самому знімку Роуз позує в откроенном білизна і короткої футболці, що привело її фанатів у захват.

«Слів не вистачає! Ось це тіло», «Шикарні форми», «мама-мія, ось це комусь пощастило», - пишуть вони.

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Відома модель, яку часто називають британської Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і найчастіше вкрай відвертими образами.

Нове фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель похвалилася пікантним знімком халаті. Завдяки превеликий декольте, Демі дала можливість розглянути свою шикарну груди у всій красі.

Поряд з моделлю можна побачити величезний букет троянд, а в підписі до світлини вона нагадала своїм передплатникам про день Святого Валентина.

Вона поцікавилася, скільки сердець зможе розбити в цей день.

В коментарях шанувальники Демі, як завжди, захопилися її видом, що і відобразилося в більш ніж 300000 тисяч лайків під фото.

Не так давно, модель опублікувала знімок, на якому постала в одній нижній білизні.

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