Популярная российская модель Анастасия Квитко решила подразнить поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Квитко позирует лежа на кушетке, выставив напоказ идеальное тело в крохотном купальнике синего цвета и очках. В какой-то момент кажется, что он вот-вот треснет. При этом он эффектно подчеркивает формы девушки.

«Огонь», «люблю такие твои купальники», «мама дорогая – как можно быть такой красивой», «ваауу, красотка», «божественно просто», «какие большие прелести – как их выдержал купальник?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 25-летняя российская модель и фотоблогер Анастасия Квитко, которую окрестили русской Кардашьян из-за ее пышной фигуры, любит эпатировать публику откровенными снимками.

На этот раз красотка посветила прелестями в коротеньком мини-платье светло-голубого цвета и поспешила похвастаться в своем микроблоге в Инстаграм. Анастасия надела полупрозрачное платье, от зоны декольте которого захватывает дух. Кажется, будто из маленького платья вот-вот "выпрыгнет" ее огромная грудь. Поклонники удивляются, как модель сумела в него втиснуться.

Также русская Кардашьян дополнила свой образ сумочкой небесно-голубого цвета и браслетами на обоих руках. Для удачного кадра девушка уложила светлые локоны на одно из плечей. Взгляд она кокетливо устремила в сторону от объектива. К слову Настя позировала в хорошо освещенной комнате с белым полом и потолком. Из декора необычная скамейка, выполненная под дерево, светильник и пуфик, напоминающий пень.

"Какой твой любимый цвет?", - поинтересовалась красавица у своих фолловеров.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом.