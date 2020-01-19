Одна з найзнаменитіших моделей білизни Ебігейл Речфорд вразила зовнішнім виглядом в білизні

Як повідомляє Politeka.net Ебігейл Речфорд з Пенсільванії змушена була працювати на трьох роботах, щоб платити за рахунками. Але все змінилося, коли вона створила свою сторінку в Instagram і почала працювати фотомоделлю.

Публікуючи фотографії в купальниках і нижній білизні, дівчина зуміла роздобути 9 мільйонів підписників, завдяки яким вона щорічно заробляє сотні тисяч доларів тільки на публікації рекламних знімків.

Кадр, яким поділилася Ебігейл Речфорд в повній мірі продемонстрували її спокусливу фігуру. Так, цього разу красуня поділилася знімком у відвертій білизні чорного відтінку. Мереживна тканина ледве може утримати неосяжні принади моделі, а декоровані смужки лише надають її образу ще більшої сексуальності.

Щоб підсилити ефект, дівчина спокусливо прогнулася, показуючи всю свою красу.

На її обличчі легкий макіяж, довге волосся, зухвало перекинуто на одну сторону, тому вона виглядає просто приголомшливо.

Також раніше повідомлялося, що зовсім нещодавно пишнотіла красуня Ебігейл Речфорд зважилась продемонструвати знімки у відвертому мереживному вбранні. Так, в її блозі з'явилися знімки, де брюнетка позує лежачи в ліжку. При цьому вона згинається в провокаційних позах, пропонуючи користувачам мережі обрати найкращий варіант.

На ній одна лише мереживна білизна блакитного відтінку, яка вигідно підкреслює кожен вигини ідеального тіла красуні. На обличчі яскравий макіяж, а волосся завите в хвилі.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.