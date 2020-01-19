Одна из самых знаменитых моделей белья Эбигейл Рэтчфорд поразила внешним видом в белье

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд из Пенсильвании вынуждена была работать на трех работах, чтобы платить по счетам. Но все изменилось, когда она создала свою страницу в Instagram и начала работать фотомоделью.

Публикуя фотографии в купальниках и нижнем белье, девушка сумела заполучить 9 миллионов подписчиков, благодаря которым она ежегодно зарабатывает сотни тысяч долларов только на публикации рекламных снимков.

Кадр, которым поделилась Эбигейл Рэтчфорд в полной мере продемонстрировали ее соблазнительную фигуру. Так, на этот раз красотка поделилась снимком в откровенном белье черного оттенка. Кружевная ткань едва может удержать необъятные прелести модели, а декорированные полоски лишь придают ее образу еще больше сексуальности.

Чтобы усилить эффект, девушка соблазнительно прогнулась, показывая всю свою красоту.

На ее лице легкий макияж, длинные волосы, дерзко перекинутые на одну сторону, поэтому она выглядит просто потрясающе.

Также ранее сообщалось, что совсем недавно пышнотелая красотка Эбигейл Рэтчфорд решилась продемонстрировать снимки в откровенном кружевном наряде. Так, в ее блоге появились снимки, где брюнетка позирует лежа в постели. При этом она изгибается в провокационных позах, предлагая пользователям сети выбрать лучший вариант.

На ней одно лишь кружевное белье голубого оттенка, которое выгодно подчеркивает каждый изгибы идеального тела красотки. На лице яркий макияж, а волосы завиты в волны.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.