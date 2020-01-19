Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним кадром

Як повідомляє Politeka.net, Ана просто обожнює спорт, тому їй завжди потрібно було тримати себе в хорошій фізичній формі, і вона цілими днями пропадала в спортивних залах.

Популярність до неї прийшла, коли юна дівчина з екзотичними рисами обличчя виклала свої фото в Instagram і стала давати дуже слушні поради щодо занять фітнесом. З тих пір вона стала працювати з модними брендами, рекламуючи їх продукцію.

Після своєї популярності Чері не закинула Instagram. Навпаки, вона із завидною регулярністю виставляє відверті знімки у своєму блозі.

Нещодавно вона поділилася новим знімком, який вразив її підписників. На ньому фітнес-модель позує стоячи біля гоночної машини. В руках вона тримає шолом, на її обличчі легкий макіяж в нюдовых кольорах, а волосся розпущене по плечах. Але більше всього приваблює до себе увагу одяг в якому позує Ана Чері.

З одягу на ній лише чорний топ і бікіні, при цьому штани спущені на стегна. Користувачі мережі прийшли в повний захват залишивши для фітнес-моделі безліч компліментів і смайликів з сердечками.

Також раніше повідомлялося, що на своїй сторінці в Интаграм 33-річна красуня опублікувала фото з коханим.