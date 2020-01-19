Старша в сімействі Кардашьянов Кортні, якій 40 років, ні дня не може прожити без нових знімків в Instagram

Як пише Politeka.net популярна американська модель і світська левиця Кортні Кардашян, яка прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, а також має свій бізнес, обожнює привертати до себе увагу публіки.

Красуня часто знімається в яскравих фотосесіях для реклами власного бренду, а також демонструє своїм шанувальникам знімки з повсякденного життя.

На цей раз у своєму Instagram-блозі старша сестра Кардашьян показала селфи, зроблене в автомобілі.

На новому знімку знаменитість позує в простій білій майці, однак на її обличчі досить яскравий макіяж.

Зараз вже абсолютно не важливо, що постить на своїй сторінці Кортні, при величезній кількості передплатників (їх понад 85 мільйонів) всі її знімки блискавично стають популярними. Так і ця фогография менш, ніж за добу отримала понад мільйон відміток «мені подобається».

Користувачі як завжди засипали Кардашьян захопленими відгуками.

"Шикарна жінка","Яка гаряча красуня", "Ти сама зваблива в сімействі", - пишуть вони.

Раніше ми писали, Кортні Кардашян показала незвичайні кадри, які, судячи з геолокації, були зроблені в японській столиці Токіо.

Як видно на знімках, Кортні фотографує себе сама у ванній кімнаті готелю. На першому фото вона стоїть боком до дзеркала, а на другому так само боком, але вже присіла навпочіпки. При цьому на ній чорні латексні брюки з завищеною талією і темна кофточка, зав'язана на вузлик збоку. Волосся моделі розпущені, а на її обличчі легкий макіяж. Шанувальники у захваті від нових фото Кортні, її засипають компліментами в коментарях до фото.

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