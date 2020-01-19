Старшая в семействе Кардашьянов Кортни, которой 40 лет, ни дня не может прожить без новых снимков в Инстаграм

Как пишет Politeka.net популярная американская модель и светская львица Кортни Кардашьян, которая прославилась съемками в семейном реалити-шоу, а также имеет свой бизнес, обожает привлекать к себе внимание публики.

Красотка часто снимается в ярких фотосессиях для рекламы собственного бренда, а также демонстрирует своим поклонникам снимки из повседневной жизни.

На этот раз в своем Инстаграм-блоге старшая сестра Кардашьян показала селфи, сделанное в автомобиле.

На новом снимке знаменитость позирует в простой белом майке, однако на ее лице довольно яркий макияж.

Сейчас уже совершенно не важно, что постит на своей странице Кортни, при огромном количестве подписчиков (их свыше 85 миллионов) все ее снимки молниеносно стают популярными. Так и эта фогография менее, чем за сутки получила свыше миллиона отметок «мне нравится».

Пользователи как всегда засыпали Кардашьян восторженными отзывами.

"Шикарная женщина","Какая горячая красотка", "Ты самая обольстительная в семействе", - пишут они.

Ранее мы писали, Кортни Кардашьян показала необычные кадры, которые, судя по геолокации, были сделаны в японской столице Токио.

Как видно на снимках, Кортни фотографирует себя сама в ванной комнате отеля. На первом фото она стоит боком к зеркалу, а на втором так же боком, но уже присела на корточки. При этом на ней черные латексные брюки с завышенной талией и темная кофточка, завязанная на узелок сбоку. Волосы модели распущены, а на ее лице легкий макияж. Поклонники в восторге от новых фото Кортни, ее засыпают комплиментами в комментариях к фото.

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