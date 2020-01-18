Відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок

В 90-е навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала знімок, на якому позує без бюстгальтера.



Кадр з часів буремної молодості актриси виявився досить пікантним: крізь тонку тканину просвічувалися її інтимні місця.

варто відзначити, що Андерсон досить частина радує шанувальників знімками з 90-х.

Нещодавно вона опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі, випнувши свою груди назовні.

На актрисі також були сонцезахисні окуляри, вона дивиться в бік, волосся розпущене, а груди, здається, ось-ось вислизне з костюма.

Нагадаємо, в 1990 році вона була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називається «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки обкладинки, але і на вкладені у видання постери.

У той же період Памела Андерсон зважилася на операцію по зміні розміру свого бюста. Спочатку вона збільшила груди 4-го розміру, але незабаром змінила його на 5-й.



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