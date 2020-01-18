Известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимком актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала снимок, на котором позирует без бюстгальтера.



Кадр со времен бурной молодости актрисы оказался довольно пикантным: сквозь тонкую ткань просвечивались ее интимные места.

Стоить отметить, что Андерсон довольно часть радует поклонников снимками с 90-х.

Недавно она опубликовала архивное фото, где она позирует в черном гидрокостюме, выпятив свою грудь наружу.

На актрисе также были солнцезащитные очки, она смотрит в сторону, волосы распущены, а грудь, кажется, вот-вот выскользнет из костюма.

Напомним, в 1990 году она была ведущей моделью журнала «Playboy» и неоднократно называется «девушкой месяца». Ее фото попадали не только на обложки, но и на вложенные в издание постеры.

В тот же период Памела Андерсон решилась на операцию по изменению размера своего бюста. Сначала она увеличила грудь до 4-го размера, но вскоре изменила его на 5-й.



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