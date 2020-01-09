Модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, похвасталась невероятной внешностью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«Спасибо вам», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Блондо позирует с мокрыми волосами и красивых серьгах, элегантно поправляя прическу. Все это происходит под музыку.
Кадры вызвали настоящий бум со стороны поклонников девушки, о чем говорят комментарии под видео.
«Невероятная», «Невозможно оторвать взгляд», «Нельзя наглядеться, настоящая красота», «твой молодой человек- просто счастливчик!», «взгляд настоящей королевы», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 18-летняя модель Тилан Блондо, которую признали самой красивой девочкой в мире, показала поклонникам забавный снимок.
Красавица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором продемонстрировала, как отдыхает.
На снимке Тилан в домашней одежде спит на диване в окружении множества мягких игрушек. На голове у девушки завязаны два забавных пучка.
Пользователи пришли в восторг от увиденного, о чем они поспешили сообщить в комментариях под снимком.
«Ангел», «Сладкая девочка», «Такая милая девушка», - пишут они.
Несколько дней назад девушка поделилась снимком, представ в номере отеля. Девушка присела на бортик роскошной ванны-джакузи, пленительно выгнув спинку и отставив "пятую точку".
Из-за освещения на момент съемки, кажется будто красавица в тени, и взору поклонников предстает даже не она сама, а ее силуэт.
Напомним, что самая красивая в мире девочка выросла, как она выглядит сейчас.
Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, как развлекается с парнем: «Недетские шалости»
Также Politeka писала, что «самая красивая девочка мира» отпраздновала 18-летие: как сейчас выглядит Тилан Блондо