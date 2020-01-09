Модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, похвасталась невероятной внешностью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Спасибо вам», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Блондо позирует с мокрыми волосами и красивых серьгах, элегантно поправляя прическу. Все это происходит под музыку.

Кадры вызвали настоящий бум со стороны поклонников девушки, о чем говорят комментарии под видео.

«Невероятная», «Невозможно оторвать взгляд», «Нельзя наглядеться, настоящая красота», «твой молодой человек- просто счастливчик!», «взгляд настоящей королевы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 18-летняя модель Тилан Блондо, которую признали самой красивой девочкой в мире, показала поклонникам забавный снимок.

Красавица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором продемонстрировала, как отдыхает.

На снимке Тилан в домашней одежде спит на диване в окружении множества мягких игрушек. На голове у девушки завязаны два забавных пучка.

Пользователи пришли в восторг от увиденного, о чем они поспешили сообщить в комментариях под снимком.

«Ангел», «Сладкая девочка», «Такая милая девушка», - пишут они.

Несколько дней назад девушка поделилась снимком, представ в номере отеля. Девушка присела на бортик роскошной ванны-джакузи, пленительно выгнув спинку и отставив "пятую точку".

Из-за освещения на момент съемки, кажется будто красавица в тени, и взору поклонников предстает даже не она сама, а ее силуэт.

Напомним, что самая красивая в мире девочка выросла, как она выглядит сейчас.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, как развлекается с парнем: «Недетские шалости»

Также Politeka писала, что «самая красивая девочка мира» отпраздновала 18-летие: как сейчас выглядит Тилан Блондо